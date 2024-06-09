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Южная Корея вернется к практике громкоговорителей для своих соседей
09.06.2024 09:01 MIGnews.com

Южная Корея вернется к практике громкоговорителей для своих соседей

Южная Корея объявила, что вернется к трансляции пропаганды через гигантские громкоговорители на границе со своим соседом Северной Кореей. Таков будет ответ на воздушные шары, наполненные мусором, которые Северная Корея запустила в сторону Юга.

Динамики, размещенные вблизи границы и направленные на север с целью разозлить изолированную диктаторскую страну, в прошлом применялись аналогично. Южная Корея в конечном итоге убрала репродукторы после саммита, проведенного между странами.

 

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