



Южная Корея вернется к практике громкоговорителей для своих соседей

Южная Корея объявила, что вернется к трансляции пропаганды через гигантские громкоговорители на границе со своим соседом Северной Кореей. Таков будет ответ на воздушные шары, наполненные мусором, которые Северная Корея запустила в сторону Юга.



Динамики, размещенные вблизи границы и направленные на север с целью разозлить изолированную диктаторскую страну, в прошлом применялись аналогично. Южная Корея в конечном итоге убрала репродукторы после саммита, проведенного между странами.



