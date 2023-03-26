



Юридический советник Кнессета: закон Дери-2 нейтрализует БАГАЦ

Адвокат Гиль Лимон, заместитель юридического советника правительства, заявил, что предложение "Закона Дери 2" в Кнессете "нейтрализует власть Верховного суда как высшего органа в стране по поддержанию верховенства закона и чистоты нравов".



По его словам, "предложение снимает правовые ограничения, которые в настоящее время применяются к исполнительной власти, и приводит к тому, что во всем, что касается назначения и увольнения министров, правительственная власть будет без эффективного ограничения, даже если речь идет о решении, в котором допущен фундаментальный правовой изъян".



Лимон считает что, законопроект содержит фундаментальные изъяны в аспектах верховенства права и создает “гигантскую дыру” в судебном надзоре за законодательством.