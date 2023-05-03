



ЮАР “тихо” настаивает, чтобы Путин участвовал в саммите БРИКС виртуально

Правительство Южно-Африканской Республики пытается убедить Кремль отказаться от идеи визита президента РФ на саммит БРИКС, союза пяти стран – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, который состоится в августе из-за ордера Международного уголовного суда на арест Путина. Об этом сообщает местное издание The Citizen.



По данным издания, Южная Африка “тихо” настаивает на том, чтобы Путин посетил конференцию виртуально. Неназванный чиновник сказал, что он не сможет “приехать сюда и не быть арестованным”. Единственный вариант, который есть, это подключиться через Teams или Zoom из Москвы.



Южная Африка – страна, подписавшая Римский статут. Учитывая это, она вынуждена арестовать Путина. Власти ЮАР заверили, что будут придерживаться юрисдикции Международного уголовного суда. Однако, в прошлом ЮАР нарушала свое согласие с Римским статутом, не арестовав бывшего президента Судана Омара аль-Башира, которому предъявлены обвинения в геноциде и преступлениях против человечества.



17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовской-Беловой. Их обвиняют в руководстве депортацией украинских детей в Россию – это военное преступление.



Детей вывозили без разрешения родственников и Украины, в России им предоставляли гражданство. Для этого Путин принял ряд указов, упростивших эти процедуры, а Львова-Белова выполняла его распоряжение. Вместе с родителями в Россию могли депортировать до 150 тысяч детей, вернуть удалось чуть более 300.



МУС в пятый раз за свою историю выдает ордер на арест действующего президента. Арестовать его может страна, ратифицировавшая Римский статут.