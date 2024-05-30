



Yonhap: Россия помогает Ким Чен Ыну запускать спутники-шпионы

Северная Корея привлекла много российских специалистов для продвижения своей космической программы, особенно в области спутников. Об этом сообщает южнокорейское агентство новостей Yonhap.



Пхеньян готовит новый запуск, однако и у ракеты-носителя, и у спутника есть проблемы. Сейчас проходят испытания, во время которых специалисты пытаются устранить неполадки, возникающие со второй и третьей ступенями.



В ноябре прошлого года Северная Корея запустила спутник “Манриген-1” после двух неудачных попыток в мае и августе. Министр обороны Южной Кореи Шин Вон-Сик сообщил в феврале, что спутник, вероятно, не функционирует должным образом, несмотря на то, что он находится на орбите.



Южная Корея, США и другие страны осуждают запуски космических ракет Северной Кореи, называя их нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают Пхеньяну проводить любые запуски с использованием баллистических технологий.

