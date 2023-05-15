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Япония планирует дать Украине новые технологии для восстановления страны
15.05.2023 21:53 Раиса Вовк

Япония планирует дать Украине новые технологии для восстановления страны

Правительство Японии планирует пригласить представителей правительства Украины для обмена технологиями, которые помогут восстановить страну после разрушений. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает NHK.

План подготовлен перед саммитом G7, который должен начаться в Хиросиме в пятницу. Среди вопросов, которые, как ожидается, будут обсуждаться - восстановление и реконструкция социальной и экономической инфраструктуры Украины, пострадавшей в результате российского вторжения.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что хочет использовать встречу как возможность подтвердить непреклонную солидарность G7 с Украиной.

"Япония надеется поддержать свои усилия по восстановлению, пригласив чиновников для проверки различных методов, таких как эффективные средства удаления мусора и ноу-хау для укрепления электроснабжения", - говорится в материале.

Похоже, японское правительство стремится заложить основу для проведения дискуссий на саммите и продемонстрировать свою готовность поддержать Украину.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проведет переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Хиросиме 18 мая, в преддверии саммита стран "Большой семерки".

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) планируют ужесточить санкции в отношении России на саммите в Японии на этой неделе. Меры будут направлены на то, чтобы энергетические и экспортные ресурсы не помогали военным действиям Москвы.

Лидеры стран G7 на проходящем в Японии саммите планируют выдать отдельное заявление, в котором решительно осудят агрессию России и обещают предоставить Украине необходимую экономическую помощь. 

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