



Япония планирует дать Украине новые технологии для восстановления страны

Правительство Японии планирует пригласить представителей правительства Украины для обмена технологиями, которые помогут восстановить страну после разрушений. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает NHK.



План подготовлен перед саммитом G7, который должен начаться в Хиросиме в пятницу. Среди вопросов, которые, как ожидается, будут обсуждаться - восстановление и реконструкция социальной и экономической инфраструктуры Украины, пострадавшей в результате российского вторжения.



Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что хочет использовать встречу как возможность подтвердить непреклонную солидарность G7 с Украиной.



"Япония надеется поддержать свои усилия по восстановлению, пригласив чиновников для проверки различных методов, таких как эффективные средства удаления мусора и ноу-хау для укрепления электроснабжения", - говорится в материале.



Похоже, японское правительство стремится заложить основу для проведения дискуссий на саммите и продемонстрировать свою готовность поддержать Украину.



Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проведет переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Хиросиме 18 мая, в преддверии саммита стран "Большой семерки".



Лидеры стран "Большой семерки" (G7) планируют ужесточить санкции в отношении России на саммите в Японии на этой неделе. Меры будут направлены на то, чтобы энергетические и экспортные ресурсы не помогали военным действиям Москвы.



Лидеры стран G7 на проходящем в Японии саммите планируют выдать отдельное заявление, в котором решительно осудят агрессию России и обещают предоставить Украине необходимую экономическую помощь.