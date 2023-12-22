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Япония отправит в США ракеты для Patriot
22.12.2023 21:40 MIGnews.com

Япония отправит в США ракеты для Patriot

Япония сняла запрет на экспорт готового летального оружия и "японское оружие будет впервые экспортировано в США", об этом сообщает газета The Asahi Shimbun.
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Законодательство Японии устроено таким образом, что экспортный контроль Японии не позволяет стране поставлять оружие туда, где на данный момент идут активные боевые действия. Однако данное решение может косвенно принести пользу Украине. Снятие запрета дает Соединенным Штатам дополнительные возможности для оказания военной помощи Киеву, сообщает Reuters. 
 

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