



Яд ва-Шем: во время поездок в Польшу не обязательно посещать “проблемные места”

Обновленное соглашение между Израилем и Польшей о поездках для изучения Холокоста включает список ”проблемных мест, которые нельзя посещать во время образовательной поездки”, говорится в заявлении Яд ва-Шем в понедельник.



Музей Холокоста добавил, что сделка включает в себя эти места, но не обязывает их посещать. Поездки в Польшу, организованные Яд ва-Шем, не включают посещение этих мест.



Заявление было сделано после того, как в издании Haaretz появилось сообщение о том, что сделка вынуждает израильско-польские экскурсии посещать места, которые искажают Холокост или увековечивают память людей, убивавших евреев. Министерство образования категорически опровергло это утверждение.

