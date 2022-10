Взлом или реальное мнение: что известно о скандале с Илоном Маском

Глава "Tesla" Илон Маск потряс общество своей публикацией в Twitter, предложив свою концепцию решения российско-украинской войны.



Вначале он призвал просто отдать Крым России, затем создал опрос, в котором предложил провести новые референдумы в Крыму и на Донбассе и позволить народу самому решать, какому государству он будет принадлежать.



Слова американского миллиардера не остались без отклика и уже ряд высокопоставленных украинских чиновников высказался по этому поводу.



В ответ на публикацию Маска советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил свой план завершения войны между Россией и Украиной.





.@elonmusk there is a better peace plan.



1. 🇺🇦 liberates its territories. Including the annexed Crimea.



2. 🇷🇺 undergoes demilitarization and mandatory denuclearization so it can no longer threaten others.



3. War criminals go through international tribunal.



Let’s vote? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 3, 2022

Are you trying to legitimize pseudo-referendums that took place at gunpoint under conditions of persecution, mass executions and torture? Bad path. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 3, 2022

Fuck off is my very diplomatic reply to you @elonmusk — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 3, 2022

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

Next time I need a plumber I call @elonmusk He doesn’t do plumbing?! Then what the heck’s the matter, why does he speak of international relations and internl law? Btw a good plumber is better than Musk’s secondhand opinions on illegally occupied territories of a foreign nation https://t.co/iuEprQUmI4 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 3, 2022

Андрей Мельник, который покидает пост посла в Германии высказался коротко и резко, предложив американскому миллиардеру просто "заткнуться".Президент Украины Владимир Зеленский же запустил свой собственный опрос, чтобы узнать, "какой Илон Маск нравится больше", тот, который поддерживает Украину или же РФ.В стороне не остался и постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.Тем временем, в сети обсуждают возможность того, что аккаунт американского миллиардера был взломан. Сообщается, что подобное уже происходило в 2020 году. Также отмечают нетипичный стиль ведения блога Маска, активизация российских "ботов" в соцсети и массовые публикации по этой теме в росСМИ.