В Украине ответили на предложение Маска отдать Крым РФ

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на твит Илона Маска с предложением отдать Крым России.



Он предложил альтернативный ход решения российско-украинской войны:



- Украина освобождает свои территории, в том числе аннексированный Крым;



- Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклеаризации, что больше не угрожать другим;



- Военные преступники проходят через международный трибунал.

.@elonmusk there is a better peace plan.



1. 🇺🇦 liberates its territories. Including the annexed Crimea.



2. 🇷🇺 undergoes demilitarization and mandatory denuclearization so it can no longer threaten others.



3. War criminals go through international tribunal.



Let’s vote?