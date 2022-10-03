



В Украине ответили на предложение Маска отдать Крым РФ

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на твит Илона Маска с предложением отдать Крым России.



Он предложил альтернативный ход решения российско-украинской войны:



- Украина освобождает свои территории, в том числе аннексированный Крым;



- Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклеаризации, что больше не угрожать другим;



- Военные преступники проходят через международный трибунал.