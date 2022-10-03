В Украине ответили на предложение Маска отдать Крым РФ
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на твит Илона Маска с предложением отдать Крым России.
Он предложил альтернативный ход решения российско-украинской войны:
- Украина освобождает свои территории, в том числе аннексированный Крым;
- Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклеаризации, что больше не угрожать другим;
- Военные преступники проходят через международный трибунал.
.@elonmusk there is a better peace plan.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 3, 2022
1. 🇺🇦 liberates its territories. Including the annexed Crimea.
2. 🇷🇺 undergoes demilitarization and mandatory denuclearization so it can no longer threaten others.
3. War criminals go through international tribunal.
Let’s vote?