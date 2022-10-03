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В Украине ответили на предложение Маска отдать Крым РФ
03.10.2022 21:44 Александр Юзовский

В Украине ответили на предложение Маска отдать Крым РФ

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на твит Илона Маска с предложением отдать Крым России.

Он предложил альтернативный ход решения российско-украинской войны:

- Украина освобождает свои территории, в том числе аннексированный Крым;

- Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклеаризации, что больше не угрожать другим;

- Военные преступники проходят через международный трибунал.




 

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