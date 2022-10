Маск предложил отдать Крым РФ

Американский миллиардер Илон Маск высказал свое видение мира между Украиной и РФ. Он предложил отдать Крым россиянам.



Кроме того, он предложил шаги для окончания войны:



- Украина должна остаться нейтральной и возобновить подачу воды в Крым;



- Провести новые "референдумы", но под наблюдением ООН;



- Крым должен войти в состав России "как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)".



Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral.