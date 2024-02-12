



Выборы в Финляндии: новый президент - сторонник жесткого курса в отношении РФ

В Финляндии состоялись выборы президента, на которых одержал победу бывший премьер Александр Стубб.



Он обогнал во втором туре своего соперника, экс-главу МИД Пекка Хаависто.



"Поздравляю 13-го президента Финляндии", - поздравил соперника Хаависто в прямом эфире.



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Стубб набрал 51,7% голосов, в то время как Хаависто - 48,3% голосов.



Новый президент страны является сторонником сохранения жесткого курса в отношении России. Ранее он утверждал, что не намерен поддерживать отношения с РФ до тех пор, пока продолжается война в Украине.



Стубб выступает за активизацию военной помощи Киеву, и призывает НАТО послать более четкие сигналы Украине в вопросе присоединения к альянсу.



"Финляндия стоит на пороге новой эры, поскольку международные правила оспариваются с разных сторон. Кроме того, Финляндия - новый член НАТО. Я твердо уверен, что в ближайшие несколько лет Финляндия останется лучшей страной в мире", - отсетил Стубб.