



Выборы президента Азербайджана: Алиев получил первые поздравления

В среду, 7 февраля, в Азербайджане состоялись президентские выборы.



Согласно результатам экзит-полов, действующий лидер Ильхам Алиев, который находится у власти с 2003 года, побеждает с большим отрывом.



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Второе место занял депутат Захид Орудж, а третье - Рази Нуруллаев.



Явка на внеочередных выборах составила около 5 млн человек, или 76,73% избирателей.



Вечером, 7 февраля, граждане Азербайджана вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу Алиева.



Первыми его поздравили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана Ибрахим Раиси, а также лидеры Узбекистана и Беларуси.