Выборы президента Азербайджана: Алиев получил первые поздравления
В среду, 7 февраля, в Азербайджане состоялись президентские выборы.
Согласно результатам экзит-полов, действующий лидер Ильхам Алиев, который находится у власти с 2003 года, побеждает с большим отрывом.
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Второе место занял депутат Захид Орудж, а третье - Рази Нуруллаев.
Явка на внеочередных выборах составила около 5 млн человек, или 76,73% избирателей.
Вечером, 7 февраля, граждане Азербайджана вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу Алиева.
Первыми его поздравили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана Ибрахим Раиси, а также лидеры Узбекистана и Беларуси.