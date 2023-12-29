Вторжение в воздушное пространство: Дуда созывает экстренное заседание
Президент Польши Аджей Дуда созывает экстренное заседание из-за нарушения воздушного пространства страны во время массированной атаки россиян на Украину.
Он проведет встречу и оценку ситуации с министром обороны, главой Генштаба и другими военными.
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Как сообщалось ранее, в утренние часы, 29 декабря, в воздушное пространство Польши вторгся неопознанный объект, который сопровождался силами ПВО до тех пор, пока не пропал с радара.
Это произошло, когда Россия совершала комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные дроны.