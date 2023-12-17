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Впервые: Ватикан бросил кардинала за решетку
17.12.2023 15:06 Алина Груднева

Впервые: Ватикан бросил кардинала за решетку

Ватикан отправил в тюрьму кардинала Анджело Беччу за финансовые махинации.

По данным The Guardian, его бросили за решетку на 5,5 лет и присудили ему выплату штрафа в размере 8000 евро. 

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Уточняется, что подобная мера наказания в отношении кардиналов является первой в своем роде. Он стал самый высокопоставленным священнослужителем католической церкви, который предстал перед уголовным судом Святого Престола. 

Вместе с ним по этому делу проходили юристы, финансисты и экс-сотрудники Ватикана. Сторона обвинения просила для Беччу семь лет тюрьмы и три месяца. Сам подсудимый назвал обвинения против себя необоснованными.

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