Впервые: Ватикан бросил кардинала за решетку
Ватикан отправил в тюрьму кардинала Анджело Беччу за финансовые махинации.
По данным The Guardian, его бросили за решетку на 5,5 лет и присудили ему выплату штрафа в размере 8000 евро.
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Уточняется, что подобная мера наказания в отношении кардиналов является первой в своем роде. Он стал самый высокопоставленным священнослужителем католической церкви, который предстал перед уголовным судом Святого Престола.
Вместе с ним по этому делу проходили юристы, финансисты и экс-сотрудники Ватикана. Сторона обвинения просила для Беччу семь лет тюрьмы и три месяца. Сам подсудимый назвал обвинения против себя необоснованными.