



"Военные преступления": Папа Римский сравнил ситуацию в Украине и Газе

Папа Римский Франциск провел параллель между ситуацией в Украине и Газой.



По словам понтифика, "неизбирательные удары" по гражданским являются военным преступлением.



Папа выразил обеспокоенность тем, что война между Израилем и ХАМАСом может распространиться на весь Ближний Восток. Он призвал к прекращению огня на всех фронтах, включая Ливан. Бойню, устроенную ХАМАСом 7 октября, он назвал зверским актом терроризма и экстремизма.



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Он возложил вину на террористическую организацию за то, что мирное население Газы теперь из-за этого страдает, поскольку террористы "спровоцировали сильную военную реакцию Израиля". По словам понтифика, современная война часто не делает различия между военными и гражданскими целями.



"События в Украине и в Газе являются ярким доказательством этого. Мы не должны забывать, что серьезные нарушения международного гуманитарного права являются военными преступлениями и что недостаточно указать на них, необходимо также их предотвратить. Международному сообществу необходимо приложить больше усилий для защиты и реализации гуманитарного права, которое, похоже, является единственным способом обеспечить защиту человеческого достоинства в условиях войны", - сказал он.



Понтифик также обратил внимание на то, что в мире становится все больше военных конфликтов, которые ведут к "настоящему глобальному конфликту".