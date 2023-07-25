



Водитель сбивший демонстрантов: я боялся за свою жизнь



Водитель, предположительно сбивший вчера (в понедельник) трех демонстрантов на перекрестке Малаль на шоссе №531, в ходе полицейского расследования заявил в свое оправдание, что он поехал, когда почувствовал опасность для своей жизни. Демонстранты получили незначительные травмы.



Сегодня он будет доставлен на слушание в мировой суд в Петах-Тикве, где полиция попросит продлить срок его содержания под стражей.



כביש 531

נהג רכב שנקלע לחסימת כביש

על ידי אנרכיסטים

המשיך לנסוע דרכם pic.twitter.com/L89ABRU0YM — mikele (@mikele77777777) July 24, 2023

Как сообщает Исраэль Ха Йом, водитель заявил полицейским следователям: "Я возвращался с работы и въехал в беспорядки. Были крики, и демонстранты ударили мою машину. Это была стрессовая ситуация. Я позвонил в полицию и попросил о помощи. Там начался пожар, и я был уверен, что моя машина горит, я решил, что должен сесть за руль и спастись".Он также добавил: "У меня нет политических интересов. Я не собирался причинять кому-либо вред. Это была стрессовая ситуация, и я оказался в трудном положении".