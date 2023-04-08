



Во Франции признано банкротство телеканала RT

Хозяйственный суд Франции признал банкротство франкоязычного местного подразделения телеканала Russia Today.



По данным Politico, информацию об этом подтвердила руководитель RT Ксения Федорова.



По ее словам, суд в Нантер официально решил начать ликвидацию RT France. Федорова считает решение суда "цензурой".



"Суд Нантера принял решение о ликвидации RT France — СМИ, которое не нравилось Эммануэлю Макрону с момента его запуска и которое год назад попало под санкции ЕС в качестве меры предосторожности из-за конфликта в Украина", — сказада Федорова.

