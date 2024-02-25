Видео: Мизулина поет песню украинской группы “Бумбокс”. Пропаганда?
Екатерина Мизулина, видимо, не совсем понимает, какие песни петь, кому и где.
На встрече с курсантами Тюменского высшего военно-инженерного командного училища главная доносчица России спела песню “Вахтерам” украинской группы “Бумбокс”, чей солист Андрей Хлывнюк, воюет на стороне ВСУ. Сама песня о наркотиках.
Туповатая Мизулина на встрече с курсантами Тюменского высшего военно-инженерного командного училища спела песню «Вахтерам» группы «Бумбокс». «„Бумбокс“ — это украинская группа, ее солист, Андрей Хлывнюк, воюет на стороне ВСУ, а сама песня — о наркотиках»— распад и неуважение (@VictorKvert2008) February 23, 2024
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