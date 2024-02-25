Новости » Политика
Видео: Мизулина поет песню украинской группы “Бумбокс”. Пропаганда?
25.02.2024 23:30 MIGnews.com

Видео: Мизулина поет песню украинской группы “Бумбокс”. Пропаганда?

Екатерина Мизулина, видимо, не совсем понимает, какие песни петь, кому и где.

На встрече с курсантами Тюменского высшего военно-инженерного командного училища главная доносчица России спела песню “Вахтерам” украинской группы “Бумбокс”, чей солист  Андрей Хлывнюк, воюет на стороне ВСУ. Сама песня о наркотиках.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы