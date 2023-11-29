



Ветеран ЦРУ: РФ не смогла бы продолжать войну без помощи Ирана

Без иранской военной помощи Россия не смогла бы вести войну в Украине.



Такое предупреждение в интервью изданию The Cifer сделал ветеран ЦРУ, бывший спецпредставитель президента США по разведке и безопасности Гленн Корн.



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Он напомнил, что Иран предоставил России ударные дроны и ракеты, которые активно используются для атак на украинские мирные города. По словам ветерана ЦРУ, такие вооружения для россиян являются критически важными. Сейчас Москва активно продвигает нарратив о том, что контрнаступление ВСУ провалилось.



"Основной месседж русских другой: "украинцы терпят неудачу, война затянется на долгое время, поэтому следует сесть за стол переговоров с Путиным, давая ему то, что он хочет". Однако у Путина есть некоторые недостатки, поскольку иранцам теперь приходится быть очень осторожными в отношении того, какую поддержку они оказывают России, когда они рассматривают возможность военных действий с Израилем или Соединенными Штатами", - отметил он.

