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Венесуэла объявила об аннексии части Гайаны: военные наготове
07.12.2023 06:44 Алина Груднева

Венесуэла объявила об аннексии части Гайаны: военные наготове

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду, 6 декабря, объявил об аннексии "куска" соседней Западной Гайаны.

По данным газеты El Pais, он, в частности, объявил об аннексии нефтяного региона Эссекибо.

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Суверенитет над указанной территорией в ходе "референдума" поддержали свыше 95% проголосовавших. Теперь государственные нефтяные компании должны выдать лицензии по указанию Мадуро на разработку месторождений. 

Также он призвал законодателей включить регион в состав Венесуэлы. В связи с этим власти Гайаны привели вооруженные силы в состояние полной боеготовности. В ответ Венесуэла объявила о мобилизации армии. 

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