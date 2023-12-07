



Венесуэла объявила об аннексии части Гайаны: военные наготове

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду, 6 декабря, объявил об аннексии "куска" соседней Западной Гайаны.



По данным газеты El Pais, он, в частности, объявил об аннексии нефтяного региона Эссекибо.



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Суверенитет над указанной территорией в ходе "референдума" поддержали свыше 95% проголосовавших. Теперь государственные нефтяные компании должны выдать лицензии по указанию Мадуро на разработку месторождений.



Также он призвал законодателей включить регион в состав Венесуэлы. В связи с этим власти Гайаны привели вооруженные силы в состояние полной боеготовности. В ответ Венесуэла объявила о мобилизации армии.