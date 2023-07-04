



Великобритания запретила использовать деньги от продажи “Челси” вне Украины

Власти Великобритании запретили фонду помощи пострадавшим от войны использовать деньги, полученные от продажи Романом Абрамовичем футбольного клуба “Челси”, за пределами Украины. Об этом рассказал глава фонда Майк Пенроуз в статье для The Times.



По его словам, перед продажей клуба между британскими властями и российским бизнесменом была достигнута договоренность, согласно которой вырученными средствами будет распоряжаться фонд, используя эти деньги для помощи “всем жертвам войны в Украине”. Эта договоренность была зафиксирована в документах о продаже клуба, утвержденных правительством Великобритании.



Год спустя, утверждает Пенроуз, правительство Великобритании выставило новое условие, согласно которому фонд получит деньги, только если ограничит свою деятельность “географическими границами Украины".



В фонде с этим условием не согласны, поскольку считают, что имеющиеся средства необходимо направить на помощь украинским беженцам в разных странах, в том числе в Великобритании. Например, фонд мог бы оказывать помощь людям и общинам, принимающим беженцев, а также нанять международных экспертов для помощи украинским организациям в решении таких вопросов, как, например, обучения прибывших из Украины детей.



Отдельно Пенроуз отметил, что власти Великобритании выступают против сотрудничества фонда с Россией и Беларусью, а также организациями, которые могут быть связаны с правительствами этих стран, так как опасаются, что таким образом могут быть нарушены санкции. Пенроуз считает это ограничение неоправданным, поскольку у правительства в фонде будет свой наблюдатель, который сможет выдвигать возражения против любого проекта, потенциально противоречащего закону о санкциях.



“С такой огромной суммой денег, как эта – около 2,35 миллиарда фунтов стерлингов – идея не помогать наиболее уязвимым, где бы они ни проживали, почти бессовестна. Все, о чем мы просим правительство, — это выделить нам средства без выдвижения политических условий, которые ограничили бы нашу способность помогать всем украинцам, общинам и людям, которые их принимают”, – заявил он.



В марте 2022 года Роман Абрамович объявил о продаже футбольного клуба “Челси”, которым он владел с 2003 года. В мае клуб приобрел консорциум инвесторов, возглавляемый американским бизнесменом Тоддом Боли.



В апреле Bloomberg писал, что Великобритания задерживает передачу денег, поскольку Минфин должен был убедиться, что фонд не будет использован для обхода санкций.