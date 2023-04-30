



Ведущий врач: акции правых могла бы позавидовать террористическая организация

Директор кардиологического отделения больницы "Шиба", профессор Амит Сегев, выступил против демонстрации поддержки реформы, которая прошла в Иерусалиме: "Такому шоу могла бы позавидовать экстремистская террористическая организация". Сегев, в версии канала КАН “сторонник правых”, написал эти слова после "долгого времени, когда я чувствовал, что нужно призывать к переговорам и воздерживаться от участия в демонстрациях."



"Ужасная демонстрация крайне правых (да, крайне правых, это не те либеральные правые, которых символизировало движение за свободу, в котором я принимал активное участие в молодости в Ликуде) полностью сломила меня . Ей могли бы позавидовать террористические организации или иранские стражи революции."



Сегев возмущен тем, что протестующие топтали фотографии судей БАГАЦа: "Эти судьи - защитники ценностей, они - последняя юридическая инстанция, для примера - именно они одобрили и заставили религиозный совет в Йерухаме принять в свои ряды первую религиозную женщину и другие решения, которые защитили вас."



"Позор вам, - заключил Сегев, - кучка отщепенцев, захвативших страну случайно, благодаря моим наивным друзьям, которые голосовали за Ликуд, а сегодня готовы "похоронить сами себя".



В четверг тысячи людей приняли участие в демонстрации в поддержку правовой реформы перед Кнессетом. Министр юстиции Ярив Левин сказал на демонстрации: "Народ проголосовал за правовую реформу на настоящем референдуме шесть месяцев назад. Друзья мои, я обязуюсь провести огромные изменения в правовой системе".

