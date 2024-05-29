



Варданян, Арафат и Нобелевская премия мира

Только организация, давшая Арафату Нобелевскую премию, может рассматривать кандидатуру человека, обвиняемого в саботаже мирного процесса между двумя странами и двумя народами, на соискание Нобелевской премии мира.



Как многие говорили на протяжении многих лет, история повторяется. Как и исторические ошибки. Одним из кандидатов на Нобелевскую премию мира 2024 года является Рубен Варданян. Ирония в данном случае заключается в том, что Варданян - сомнительная личность, которая стоит за несколькими действиями, не способствовавшими никакому мирному процессу. Во-первых, Варданян входил в ближний круг президента России Владимира Путина. Кроме того, он ответственен за большую часть денег, которые российский режим смог отмыть и обманным путем ввезти в Россию и таким образом обойти западные санкции, наложенные на страну после российского вторжения в Украину.



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Во-вторых, Варданян поддерживал сепаратистские армянские группировки в Карабахе и способствовал углублению азербайджано-армянского конфликта. Можно посмотреть со стороны и подумать, что этот поступок, в общем-то, неплох, если вы поддерживаете армянскую сторону в конфликте. Но дело в том, что после того, как азербайджанские силы безопасности арестовали Варданяна, одним из обвинений, предъявленных ему в Азербайджане, был саботаж азербайджано-армянского мирного процесса. Как может человек, обвиняемый в саботаже мирного процесса между двумя странами и двумя народами, вообще находиться в списке претендентов на Нобелевскую премию мира?



В-третьих, некоторые из тихих политических действий Варданяна в отношениях с Ираном указывают на то, что он является антисемитом. Причина последнего заключается в том, что Варданян считается человеком, ответственным за развитие отношений между Арменией и Ираном, и считается одним из самых видных людей в российско-армяно-иранской оси, которая после вторжения России в Украину приобретает все большую активность. Из-за тесного сотрудничества с иранцами, чья крайняя исламистская идеология выступает против самого существования государства Израиль, можно утверждать, что существует большая вероятность того, что Варданян является антисемитом. В противном случае он не стал бы сотрудничать с режимом, который регулярно скандирует "смерть Израилю" и ежедневно нападает на еврейское государство, как напрямую, так и через посредников.



Почему это историческая ошибка, которая повторяется? Потому что в прошлом уже был человек, очень похожий на Варданяна (по своему общественному и политическому поведению, а также по поддержке терроризма), который получил Нобелевскую премию мира, и имя ему - Ясир Арафат.



Чуть более двадцати лет назад Ясир Арафат стал лауреатом Нобелевской премии мира благодаря соглашениям Осло, которые он подписал вместе с Ицхаком Рабином, тогдашним премьер-министром Израиля. Случай Варданяна сопоставим со случаем Арафата. Арафат действительно был террористом и лидером террористической организации на протяжении многих лет, но благодаря мирному процессу, заключенному в соглашениях Осло, он смог просто работать на весь западный мир.



После соглашений в Осло Арафат продолжил свою террористическую деятельность, унесшую жизни многих израильтян и евреев, но во время соглашений в Осло Арафат умел сдерживать свои сообщения в СМИ, чтобы его истинный план не был раскрыт.



Варданян не проделывал никаких трюков, схожих по уровню изощренности и пародийности с тем трюком, который Арафат проделал с западным миром. Варданян - просто человек-тень, умеющий скрывать свои неэтичные действия. Видимо, в последние годы Запад уже не открывает глаза достаточно широко, чтобы увидеть правду.



У Варданяна и Арафата больше общего, чем можно подумать. Как уже писалось, Варданян сотрудничает с режимом Стражей революции в Иране и помогает им переправлять оружие и товары в путинскую Россию. Этим Варданян помогает России обойти западные санкции и получить оружие для войны против Украины. Но своими действиями Варданян также помог Ирану и режиму аятолл продать оружие и товары, получив за это деньги.



Деньги, которые Варданян положил в государственную казну Ирана от продажи оружия русским, пошли различным террористическим группировкам на Ближнем Востоке, таким как ХАМАС, "Хезболла" и хуситы. Все эти организации уже не раз нападали на государство Израиль после бойни 7 октября и собираются нападать и в будущем. Арафат, как и Варданян, активизировал террористическую деятельность против евреев и израильтян, но разница между ними в том, что Арафат делал это прямо и сознательно, а Варданян - косвенно.



Варданян и Арафат – две антиизраильских деятеля. Варданян поддерживал сепаратистские террористические организации в Карабахе, а Арафат, как и он, был главой сепаратистской террористической организации палестинских арабов. В обоих случаях террористические организации причиняют вред ни в чем не повинным людям.



Кроме того, подобно тому, как Варданян нанес ущерб и саботировал армяно-азербайджанский мирный процесс, Арафат также саботировал израильско-палестинский мирный процесс. Арафат цинично воспользовался мирным процессом между израильтянами и палестинцами (за который выступали люди, которые хотели жить и устали от войн) и направил его на достижение своей истинной цели - продолжать совершать террористические акты против государства Израиль. Арафат, как только мог, поощрял теракты и подталкивал палестинцев к убийству евреев, пока в 2000 году не разразилась Вторая интифада, которая остановила мирный процесс.



Кроме того, Арафат, как и Варданян, входивший в близкое окружение Путина, поддержал диктаторского лидера, развязавшего войну с соседней небольшой страной, которую, как он думал, он сможет легко покорить, но в итоге оказался втянутым в долгую и кровопролитную войну. Арафат поддерживал Саддама Хусейна, который был ответственен за смерть многих иракцев только потому, что они принадлежали к шиитскому исламу, а не к суннизму.



Хусейн послал иракскую армию вторгнуться в Кувейт, потому что руководители страны не прислушались к его голосу, и вместо того, чтобы победить так быстро, как он думал, он начал войну в Персидском заливе. В ходе этой акции Саддам Хусейн причинил вред и стал причиной смерти многих невинных людей, как и Путин, вторгшийся в Украину. Таким образом, Варданян, поддержавший Владимира Путина, очень похож на Арафата, поддержавшего Саддама Хусейна.



По этим причинам можно утверждать, что Варданян, как и Арафат, является сторонником терроризма, и оба они - антисемиты, которые больше похожи друг на друга, чем люди могут видеть. Такой человек, как Варданян, не может быть лауреатом Нобелевской премии мира или даже кандидатом на ее получение, потому что его связь с миром на самом деле не существует.



