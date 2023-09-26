



Вагнеровцы покидают объединенный штаб с российской армией в сирийской пустыне

Осведомленные источники в Сирии подтвердили, что наемники “Вагнер” после разногласий с российским командованием в Сирии покинули свой главный штаб в пустыне Хабадия, где они дислоцировались годами. Источники сообщили новостному каналу Orient, что вывод войск ожидался после гибели Евгения Пригожина.



Вывод начался в начале сентября этого года, после встречи, состоявшейся в Хомсе, на которой российское руководство сообщило командирам “Вагнер” в Сирии, что они могут служить в Сирии на условиях старого контракта только один месяц, после чего они либо присоединятся к российской армии либо покинут Сирию и вернутся в Россию.



По данным источников, сирийские наемники еще не получили зарплату за август.



В Сирии насчитывается более 1500 вагнеровцев, в основном сосредоточенных на нефтяных месторождениях в сирийской пустыне и в нескольких городах. Кроме того, под эгидой “Вагнера” в Сирии и за ее пределами завербовано более 3000 сирийцев.