



"В Якутии мобилизация приостановлена, первая волна летит домой"

Российский канал Росич сообщает:



“Пишут из Якутска:

Первая волна, кто приехал в Хабаровск, летит обратно в Якутск. Многие не годны по здоровью, возрасту. Кто остаётся увозят в в/ч.

В Хабаровске вообще в шоке,что Якутия отправляет всех без разбора.



Мобилизация приостановлена в связи со множеством нарушений, ударились в скорость и количество, нарушая тем самым Указ, где четко были указаны категории.



Первая волна мобилизации - рядовые, сержанты и старшины возраст до 35 лет , офицеры до 50 лет и обязательное условие боевой опыт.



Военной прокуратурой проводятся проверки, в некоторых регионах в отношении лиц, занимающихся мобилизацией с последующим привлечением к ответственности. Понабрали для количества слепых ,глухих и даже не служивших и в добавок переростков”.

