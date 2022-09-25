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"В Якутии мобилизация приостановлена, первая волна летит домой"
25.09.2022 09:49 Аркадий Бочаровский

"В Якутии мобилизация приостановлена, первая волна летит домой"

Российский канал Росич сообщает: 

“Пишут из Якутска: 
Первая волна, кто приехал в Хабаровск, летит обратно в Якутск. Многие не годны по здоровью, возрасту. Кто остаётся увозят в в/ч. 
В Хабаровске вообще в шоке,что Якутия отправляет всех без разбора.

 Мобилизация приостановлена в связи со множеством нарушений, ударились в скорость и количество, нарушая тем самым Указ, где четко были указаны категории. 

 Первая волна мобилизации - рядовые, сержанты и старшины возраст до 35 лет , офицеры до 50 лет и обязательное условие боевой опыт. 

Военной прокуратурой проводятся проверки, в некоторых регионах в отношении лиц,  занимающихся мобилизацией с последующим привлечением к ответственности. Понабрали для количества слепых ,глухих и даже не служивших и в добавок переростков”.
 

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