"В Якутии мобилизация приостановлена, первая волна летит домой"
Российский канал Росич сообщает:
“Пишут из Якутска:
Первая волна, кто приехал в Хабаровск, летит обратно в Якутск. Многие не годны по здоровью, возрасту. Кто остаётся увозят в в/ч.
В Хабаровске вообще в шоке,что Якутия отправляет всех без разбора.
Мобилизация приостановлена в связи со множеством нарушений, ударились в скорость и количество, нарушая тем самым Указ, где четко были указаны категории.
Первая волна мобилизации - рядовые, сержанты и старшины возраст до 35 лет , офицеры до 50 лет и обязательное условие боевой опыт.
Военной прокуратурой проводятся проверки, в некоторых регионах в отношении лиц, занимающихся мобилизацией с последующим привлечением к ответственности. Понабрали для количества слепых ,глухих и даже не служивших и в добавок переростков”.