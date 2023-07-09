



В Узбекистане проходят досрочные выборы после обнуления сроков президента

В Узбекистане проходят досрочные выборы президента, назначенные после внесения поправок в Конституцию страны. Их уже признали состоявшимися, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на ЦИК Узбекистана.



Голосование началось в 8:00 по местному времени и продолжится до 20:00. По данным ЦИК, к 11:00 явка на выборах превысила 33%, которые были необходимы для признания голосования состоявшимся. Для проведения президентских выборов были открыты почти 10,8 тысячи избирательных участков. 56 из них – за рубежом, в 39 странах.



Все пять действующих в стране партий выдвинули своих кандидатов. Действующий глава государства Шавкат Мирзиеев выступает кандидатом от Либерально-демократической партии Узбекистана и партии “Миллий тикланиш” (“Национальное возрождение”). Среди его соперников – лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов, председатель Экологической партии Абдушукур Хамзаев, а также зампредседателя Верховного суда страны Робахон Махмудова (от Социал-демократическая партия “Адолат”).



Досрочные выборы в Узбекистане объявили после того, как на прошедшем в стране референдуме были одобрены поправки в Конституцию﻿, которые продлили срок полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, изменения обнулили сроки президентства Шавката Мирзиеева, возглавляющего Узбекистан с 2016 года.