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В Украине ответили, возможны ли прямые переговоры с РФ
15.06.2024 19:17 Алина Груднева

В Украине ответили, возможны ли прямые переговоры с РФ

Украина не будет вести прямые переговоры с Россией.

Такое заявление сделал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква на полях саммита мира в Швейцарии.

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"Это не тот формат, о котором пойдет речь на этом Саммите. Давайте концентрироваться на том, поймет ли Россия, что она сегодня остается фактически единственной такой страной-агрессором, которая стремится продолжать эту агрессию", — подчеркнул Жовква.

Он добавил, что рычаги влияния на РФ, безусловно, есть и точно будут эффективными. 

"Чем громче Россия будет кричать, что давление не влияет – давайте просто вспомним санкции. Насколько громко Россия кричала в начале открытой агрессии, что санкции не действуют. Прошло два года, санкции усиливаются. Уже такого мы не слышим", - добавил он.

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