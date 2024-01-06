



В Украине ответили на слухи о задержке передачи F-16 от Дании

В субботу, 6 января, датское издание Berlingske распространило сообщение о возможности задержки передачи F-16 Украине.



Утверждалось, будто не были выполнены определенные условия.



"Ожидалось, что шесть самолетов отправятся в Украину ближе к Новому году. Однако при нынешнем графике ожидается, что отправка произойдет во втором квартале 2024 года, согласно данным Министерства обороны", – говорилось в сообщении.



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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на эту новость ответил, что нужно доверять только проверенной информации.



"Смотрим на сайт Министерства обороны Дании. Там никаких заявлений. Издание ссылается на какие-то свои источники... Разумеется, это все не просто", - отметил он.



По словам Игната, украинские военные проходят подготовку на истребителях в ускоренном режиме, как еще не делало ни одно государство.



"Украина делает это ускоренными темпами. Поэтому, какие там источники и что там происходит, я не могу вам подтвердить. Давайте смотреть официальные источники. Что-то заявляют партнеры? Не заявляют. Не нужно делать из этого какую-либо катастрофу или "зраду", - призвал он.