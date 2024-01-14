



В тюрьмах России отключают отопление

Сейчас в России температура в местах отбывания наказания опускается до “-35” градусов. В колониях начали массово отключать отопление. Таким образом правительство надеется отправить заключенных на войну. Об этом сообщила глава фонда “Русь сидящая” Ольга Романова немецкому изданию Bild.



“По этой причине они просто отключили им отопление при минусовой температуре. Тем самым условия в тюрьмах должны стать невыносимыми, чтобы находящиеся там мужчины ехали в Украину. В России есть три группы населения, к которым большинство не испытывает сострадания, когда они умирают на фронте. Это заключённые, [национальные] меньшинства, живущие в бедных регионах далеко от Москвы, и новые граждане. Пока эти три группы воюют и умирают в Украине, Путин может создавать иллюзию нормальности для остальных. В целом успех частей из заключённых достаточно ограничен, что мы можем видеть и по текущим событиям на фронте. Заключённых просто массово посылают на линию фронта в Украине и приносят там в жертву”.



Кроме того в России все чаще вербуют на фронт женщин. Как сказала Романова, на сегодня в Украине воюют около тысячи женщин-заключенных.



The New York Times ранее составила портрет заключенных, которые реши отправиться на войну в Украину. Итак, подавляющее большинство были осуждены за распространение наркотиков, треть получили сроки за убийство. Средний возраст жтих субъектов — 33 года. Почти все эти уголовники родом из небольших городов и деревень. Им оставалось сидеть еще пять лет, но некоторые отправились на фронт за несколько месяцев до освобождения.Исходя из этого мы видим, что мотивация у зеков была разная: они соглашались воевать, чтобы выйти из тюрьмы и получить помилование, другие - из патриотических соображений, ну и в основном причиной было обогащение. Ведь деньги сулили немалые.

