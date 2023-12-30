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В Турции задержали 189 человек по подозрению в связях с ИГИЛ
30.12.2023 11:46 MIGnews.com

В Турции задержали 189 человек по подозрению в связях с ИГИЛ

Турецкие власти задержали 189 человек в 37 провинциях по подозрению в связях с ИГИЛ. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в социальной сети X.
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На фоне поддержки Турцией ХАМАС, турецкие власти в последние недели усилили операции против ИГИЛ и курдских повстанцев после того, как 1 октября курды взорвали бомбу возле правительственных зданий в Анкаре.
 

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