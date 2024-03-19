



В Турции спрогнозировали, когда завершится война в Украине

В Турции спрогнозировали, что война между Россией и Украиной завершится в 2025 году.



По данным CNN Turk, такой прогноз озвучил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.



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По словам министра, он не думает, что конфликт погаснет в нынешнем, 2024 году.



"Прежде всего, мы одна из стран, призывающих к миру в этом направлении как на платформе НАТО, так и на европейской платформе. Эта война должна прекратиться сейчас. Наш президент призывает к миру, используя все свои лидерские качества", - подчеркнул Фидан.



Он добавил, что ведется война на истощение, в ходе которой обе стороны несут колоссальные потери.



"Это сохраняет риск распространения. Нас беспокоит такая ситуация. Существует риск распространения войны на весь регион. Распространение сначала начинается с языка, а затем переходит в действия. Европа должна быть больше обеспокоена ситуацией в Украине, чем мы", - подчеркнул Фидан.

