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В Турции не смогли доказать попытку госпереворота
24.05.2024 13:32 Алина Груднева

В Турции не смогли доказать попытку госпереворота

В Турции так и не смогли найти доказательств того, что в стране готовился госпереворот.

Об этом сообщает турецкое информационное агентство Hürriye.

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Уточняется, что правоохранители так и не нашли доказательств, подтверждающих заговор против властей в рядах силовых структур.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, комментируя подготовку госпереворота в стране, что турецкие власти прекрасно знают "кукловодов и тех, кто ведет игру".

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