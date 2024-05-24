



В Турции не смогли доказать попытку госпереворота

В Турции так и не смогли найти доказательств того, что в стране готовился госпереворот.



Об этом сообщает турецкое информационное агентство Hürriye.



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Уточняется, что правоохранители так и не нашли доказательств, подтверждающих заговор против властей в рядах силовых структур.



Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, комментируя подготовку госпереворота в стране, что турецкие власти прекрасно знают "кукловодов и тех, кто ведет игру".