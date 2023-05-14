



В Таиланде подсчитывают голоса на ключевых выборах: оппозиция может победить

В Таиланде начинают подсчет голосов на всеобщих выборах, которые преподносятся как ключевой шанс для перемен через девять лет после того, как действующий премьер-министр Прают Чан-Оча впервые пришел к власти в результате переворота 2014 года. Теперь он баллотируется против дочери политика, главного врага военных.



Избирательные участки закрылись в 17:00, и предварительные результаты ожидаются ранним вечером, а более полная картина появится ближе к ночи. На выборах в Таиланде используются бумажные бюллетени, которые публично подсчитываются на избирательных участках.



Широко распространено мнение, что оппозиционная партия Pheu Thai, возглавляемая Пэтонгтарн Чинаватрой, получит как минимум значительное количество мест в нижней палате, состоящей из 500 членов. После голосования Пэтонгтарн сказала, что каждый голос важен для осуществления перемен в Таиланде, и что она возлагает большие надежды на окончательный результат.



Но только воскресное голосование не решит, кто возглавит следующее правительство. Премьер-министр будет выбран в июле на совместном заседании палаты представителей и 250-местного Сената. Победитель должен получить не менее 376 голосов, и ни одна партия скорее всего не сможет сделает это самостоятельно.

