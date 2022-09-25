



В США рассказали, как Путин пытается решить проблемы в высшем командовании

Президент России Владимир Путин пытается решить проблемы в высшем командовании посредством замены отдельных старших подчиненных.

К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны.

По данным ISW, генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен замминистра обороны и будет курировать тыловое обеспечение ВС РФ. Он заменит генерала Дмитрия Булгакова.

Мизинцев ранее исполнял обязанности начальника Национального центра управления обороной РФ, служил в Сирии, командовал войсками на оперативно-тактическом уровне во время окружения войск ВСУ в Мариуполе.

По мнению аналитиков, смена российского военного руководства не решит фундаментальные структурные проблемы в армии РФ.