Новости » Политика
В США рассказали, как Путин пытается решить проблемы в высшем командовании
25.09.2022 11:02 Алина Груднева

В США рассказали, как Путин пытается решить проблемы в высшем командовании

Президент России Владимир Путин пытается решить проблемы в высшем командовании посредством замены отдельных старших подчиненных.

 
К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны.
 
По данным ISW, генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен замминистра обороны и будет курировать тыловое обеспечение ВС РФ. Он заменит генерала Дмитрия Булгакова. 
 
Мизинцев ранее исполнял обязанности начальника Национального центра управления обороной РФ, служил в Сирии, командовал войсками на оперативно-тактическом уровне во время окружения войск ВСУ в Мариуполе.
 
По мнению аналитиков, смена российского военного руководства не решит фундаментальные структурные проблемы в армии РФ.
 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы