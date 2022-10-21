



В США отвергли сравнения Израиля и России в отношении аннексии

Нет никакого сравнения между действиями России в Украине и обращением Израиля с палестинцами, заявил журналистам в Вашингтоне представитель Госдепартамента Нед Прайс, отвергнув попытку эксперта ООН по правам человека Нави Пиллэй установить такую ​​связь.



"Я думаю, что важно сделать шаг назад и признать глубокие различия между этими двумя ситуациями", — заявил Прайс.



Он выступил после того, как Комиссия ООН по расследованию (COI) в отношении Израиля пришла к выводу, что "оккупация" ЦАХАЛом палестинской территории в границах до 1967 года была незаконной, поскольку она стала сродни фактической аннексии, говорится в отчете, опубликованном в четверг .



Израиль аннексировал Восточный Иерусалим сразу после Шестидневной войны 1967 года, шаг, который международное сообщество никогда не признавало и широко осуждало.



Он сохранил военное правление в Иудее и Самарии после той войны, но ушел из Газы в 2005 году. Международное сообщество считает, что Израиль все еще оккупирует Газу, потому что он продолжает контролировать ее границы.



В заявлении для СМИ в четверг Нави Пиллэй напомнила, что ранее в этом месяце Генеральная Ассамблея ООН осудила попытку России аннексировать четыре области в Украине, как незаконную. 143 страны из 193 государств-членов одобрили эту резолюцию, включая США и Израиль.



"Недавние заявления Генерального секретаря и многочисленных государств-членов ясно показали, что любая попытка односторонней аннексии территории государства другим государством является нарушением международного права и не имеет юридической силы", — заявила Пиллэй.



Она добавила, что "если этот основной принцип Устава Организации Объединенных Наций не будет применяться повсеместно, в том числе к ситуации на оккупированной палестинской территории , он потеряет смысл".



Прайс заявил, что администрация Байдена "категорически отвергает огульные сравнения действий" России с действиями Израиля.



Россия "начала и ведет жестокую агрессивную войну против другого суверенного государства, которое не представляло и не представляет никакой угрозы для Кремля, военную кампанию, потери которой могут измеряться тысячами и тысячами потерянных жизней", подчеркнул Прайс.



Репортер спросил Прайса, было ли одно из различий в том, "что, по вашему мнению, Украина является суверенным государством, а Палестина — нет?"

Прайс ответил, что "это ключевое отличие".



Он пояснил, что "ни одна страна не застрахована и не должна быть застрахована от критики. Это, конечно, включает и Израиль. Часть критики, которую мы слышали — и мы, конечно же, предлагали свою собственную в течение последних месяцев — оправдано. Но также многое в этом — нет".



США, как и Израиль, выступили против создания ИСП в прошлом году, когда этот вопрос был поставлен на голосование в Совете ООН по правам человека. В частности, речь шла о том, что ИСП является постоянной комиссией по расследованию, в то время как большинство ИСП, расследующих ситуации с правами человека, носят временный характер.



Прайс напомнил об этом возражении, пояснив, что США "с самого начала ясно выразили озабоченность по поводу этой комиссии по расследованию. Израиль постоянно подвергается несправедливым преследованиям в системе ООН, в том числе в ходе этой комиссии по расследованию". Важно, "чтобы Израиль не был несправедливо выделен. Я использую этот термин — несправедливо — подчеркните это — принцип, который мы стремимся поддерживать".



В своем отчете COI призвал ГА ООН запросить консультативное заключение Международного Суда по вопросу о том, можно ли считать "оккупацию" Израилем палестинских территорий незаконной.



Третий комитет ГА ООН обсудит отчет 27 октября.

