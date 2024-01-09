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В Совете ЕС могут лишить Орбана права голоса
09.01.2024 19:04 Алина Груднева

В Совете ЕС могут лишить Орбана права голоса

В Европейском парламенте предложили лишить премьера Венгрии Виктора Орбана права голоса в Совете Евросоюза.

По словам депутата ЕП Петри Сарвамаа, инициирована соответствующая петиция.

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"Это решительно отличается от всего, что мы делали до сих пор в отношении Венгрии - процедура, предусмотренная частью 2 статьи 7 Договора о ЕС, никогда не была инициирована", - сказано в заявлении.

По словам депутата, действовать нужно сейчас или никогда, чтобы запустить механизм принятия решений в ЕС, который застрял из-за Орбана.

"Единственный способ заставить его работать - лишить Орбана права голоса в Совете", - подчеркнул депутат, добавив, что это также позволит продемонстрировать, что шантаж в ЕС не проходит.

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