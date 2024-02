В Швеции граждане показательно сжигают Коран

Усталость от митингующих за палестинцев, от исламистских шествий и погромов, от самих "гостей", которые засиделись и не понимают, что пора домой, сказывается особенно в Швеции.

A woman burned Quran in Sweden. “Go back to your countries, Europa is for Christians.” pic.twitter.com/5yy6V8rHfi

“Go back to your Islamic country!” A man in Sweden burns the Koran in front of a crowd of Muslims. What do you think? pic.twitter.com/I9yOTeSiZb