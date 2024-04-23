



В школах Германии “мода на ислам”

По данным опроса Криминологического научно-исследовательского института Нижней Саксонии (KFN), большинство студентов-мусульман (67,8%) считают, что правила Корана более важны, чем законы Германии. Более того, почти половина (45,8%) опрошенных полагает, что исламская теократия — это самая лучшая форма правления. Об этом пишет Bild.



Ситуация в немецких школах выглядит как страшный сон. Школьники из христианских семей хотят принять ислам по единственной причине - чтобы не быть аутсайдерами. Это говорит о том, что уже сегодня дети-мусульмане занимают на своем уровне серьезную доминантную позицию.



“Все больше родителей немецких детей обращаются в консультационные центры, потому что их дети-христиане хотят принять ислам, чтобы не быть аутсайдерами в школе”, — рассказал изданию на условиях анонимности сотрудник службы государственной безопасности ФРГ.



Из-за большого притока мигрантов из мусульманских стран, а также из-за стремления иметь многодетные семьи, в Германии количество детей-мусульман резко увеличилось. В некоторых случаях — особенно в больших городах — дети из христианских семей в классах оказываются в меньшинстве.



“Многие дети происходят из строго религиозных семей: в частности, это зачастую мигранты из Сирии, Афганистана и Ирака”, — говорит собеседник Bild.



Так в некоторых школах мальчики-мусульмане уже в буквальном смысле слова диктую девочкам как одеваться - речь идет о ношении платка и о встречах со сверстниками. В свою очередь учителя не успевают реагировать на такие ситуации.



“В большинстве случаев ученики-мусульмане достаточно агрессивные, а иногда и жестокие. Они создают настоящие параллельные общества на школьных площадках. И если этим летом в школы снова придет большое количество детей-беженцев, ситуация станет еще более нестабильной”, — резюмирует источник.



В некоторых крупных городах Германии — таких, как Берлин, Франкфурт или Эссен — есть школы, где доля учеников-мусульман превышает 80%.

