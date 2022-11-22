



В Северной Корее главу ООН назвали "марионеткой США"

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи назвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша "марионеткой Соединенных Штатов", раскритиковав его за то, что он присоединился к осуждению ракетных испытаний КНДР.



Об этом сообщает Associated Press.



Гутерриш ранее выступил с заявлением, в котором решительно осудил запуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей и призвал КНДР "немедленно воздержаться от любых дальнейших провокационных действий".



Глава северокорейского МИДа Чхве Сон Хи заявил: "Выражаю глубокое сожаление по поводу того факта, что генеральный секретарь ООН занял очень прискорбную позицию, забыв о цели и принципах Устава ООН и его истинной миссии, которая заключается в поддержании беспристрастности, объективности и справедливости во всех вопросах".



Министр обвинил Гутерриша в том, что он упустил из виду, что США и их союзники проводят испытания межконтинентальных баллистических ракет, отметив, что это "доказывает, что он является марионеткой США".