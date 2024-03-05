



В России северное сияние назвали “голограммой США”

В прошедшее воскресенье, 2 марта, в соцсетях опубликовали кадры с северном сиянием в Ленинградской, Нижегородской области, Твери и Волоколамске. В лаборатории солнечной астрономии Института космических наблюдений РАН сообщили, что северное сияние на широтах Москвы и Петербурга может быть видно из-за магнитной бури. Однако в Мосгордуме решили, что это все вражьи происки.



Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева заявила, что полярное сияние, которое наблюдалось в Подмосковье, было создано искусственно с помощью распыления веществ в атмосфере с самолетов для того, чтобы установить новый мировой порядок.



“Следы от определенных самолетов, зачастую идущих транзитом из Китая через нашу страну, не рассеиваются за минуты, а повисают на долгие часы, медленно опускаясь и формируя определенный отражающий слой вокруг земли, — пишет депутат, — Так что же над нами распыляют? Но на мой взгляд истинной является — проект DARPA под названием „Голубой луч“ (технологический эффект с использованием которого хотят установить Новый мировой порядок… Смысл: в использовании голограмм, созданных с помощью специального слоя в атмосфере, который, как полагают, создавался химическими трассами в течение многих лет”.



А помните, был период, как массово распространялся бред о том, что все самолеты COVID-19 из-под хвоста распыляют в небе? Эта басня сродни той, что и американские биолаборатории в Украине, боевые комары и зараженные птицы. Зато теперь понятно, в какой стране живут авторы этих бредовых идей.

