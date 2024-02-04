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В России раньше посылали на войну зэков, а теперь они “гладиаторы”
04.02.2024 22:30 Катя Шульц

В России раньше посылали на войну зэков, а теперь они “гладиаторы”

Несколько сотен осужденных с боевым опытом будут представлять собой отдельный батальон в составе российской армии, который будет назван "Шторм Гладиатор" в честь бывшего генерала 58-й армии с позывным Спартак. Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Не секрет, что Россия посылает на войну в Украину уголовников. Тюрьмы простаивают полупустые от Питера до Владивостока. Так что появление еще и такого рода “войск” уже никого в мире не удивляет.

Командовать батальоном назначен осужденный за жестокое убийство бывший полицейский. В настоящее подразделение отбирают людей с высоким уровнем физической подготовки, опытом службы в силовых структурах, а также ветеранов боевых действий.

На учебном полигоне "гладиаторами" занимаются бывшие "вагнеровцы" и кадыровцы из подразделения "Ахмат", составляющие росгвардию.
 

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