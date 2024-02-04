



В России раньше посылали на войну зэков, а теперь они “гладиаторы”

Несколько сотен осужденных с боевым опытом будут представлять собой отдельный батальон в составе российской армии, который будет назван "Шторм Гладиатор" в честь бывшего генерала 58-й армии с позывным Спартак. Об этом сообщает Центр нацсопротивления.



Не секрет, что Россия посылает на войну в Украину уголовников. Тюрьмы простаивают полупустые от Питера до Владивостока. Так что появление еще и такого рода “войск” уже никого в мире не удивляет.



Командовать батальоном назначен осужденный за жестокое убийство бывший полицейский. В настоящее подразделение отбирают людей с высоким уровнем физической подготовки, опытом службы в силовых структурах, а также ветеранов боевых действий.



На учебном полигоне "гладиаторами" занимаются бывшие "вагнеровцы" и кадыровцы из подразделения "Ахмат", составляющие росгвардию.

