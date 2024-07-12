



В России педиатра Надежду Буянову восстановили на работе



Тушинский суд Москвы постановил восстановить на работе врача Надежду Буянову. Медучреждение также обязано компенсировать заработок за вынужденный прогул в 928 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей и 12 тысяч в пользу государства.



Представитель Надежды Буяновой, Оскар Черджиев, предоставил видеозапись с камеры наблюдения из коридора поликлиники в день приема ребенка Анастасии Акиньшиной. На записи видно, что дверь во время приема была заперта, из кабинета вышел сначала ребенок в спокойном состоянии, а через некоторое время вышла сама Акиньшина.



Несмотря на возражения прокурора и представителя поликлиники, суд принял сторону Буяновой.



Надежду Буянову обвиняли в “фейках” об армии. Поводом для преследования стало заявление москвички Анастасии Акиньшиной — женщина утверждает, что во время приема Буянова сказала ее сыну: “Убивать наших ребят на СВО — это законные действия Украины”. Никаких доказательств этому нет, а сама обвиняемая отрицает, что говорила что-то подобное.





