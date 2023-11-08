



В России будут финансово поощрять женщин за отказ от аборта

Депутат Госдумы России Султан Хамзаев предложил давать деньги женщинам, которые отказались от искусственного прерывания беременности.



Парламентарий предложил после родов передавать ребенка российскому государству. В частности, он заявил, что в Госдуме уже рассматривают вопрос изменения закона о здоровье в части искусственного прерывания беременности.



Также Хамзаев отметил, что российское государство должно защищать материнство любыми способами.



