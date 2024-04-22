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В РФ заочно судят пресс-секретаря Meta
22.04.2024 14:25 Алина Груднева

В РФ заочно судят пресс-секретаря Meta

Российская прокуратура призвала суд приговорить пресс-секретаря Meta Энди Стоуна к семи годам колонии строгого режима.

По данным издания "Медуза", его заочно судят за "оправдание терроризма".

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Уточняется, что Стоун проходит по статье о публичном оправдании терроризма в интернете, максимальное наказание которой составляет семь лет тюрьмы.

Речь идет о деле, возбужденном весной 2022 года из-за решения Meta не блокировать в своих соцсетях "призывы к насилию" в ВС РФ. В России решили объявить Стоуна в международный розыск.
 

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