



В РФ заочно судят пресс-секретаря Meta

Российская прокуратура призвала суд приговорить пресс-секретаря Meta Энди Стоуна к семи годам колонии строгого режима.



По данным издания "Медуза", его заочно судят за "оправдание терроризма".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что Стоун проходит по статье о публичном оправдании терроризма в интернете, максимальное наказание которой составляет семь лет тюрьмы.



Речь идет о деле, возбужденном весной 2022 года из-за решения Meta не блокировать в своих соцсетях "призывы к насилию" в ВС РФ. В России решили объявить Стоуна в международный розыск.

