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В РФ известную феминистку обвинили в "оправданиях терроризма"
10.04.2024 15:27 Алина Груднева

В РФ известную феминистку обвинили в "оправданиях терроризма"

В России известную феминистку Залину Маршенкулову обвинили в "оправданиях терроризма".

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Уточняется, что поводом для обвинений послужили ее посты в социальной сети, а именно, публикации с оправданием убийства "военкора"-пропагандиста Владлена Татарского.

Против россиянки возбуждено дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Маршенкуловой может грозить до семи лет тюрьмы. Планируется ее заочный арест.
 

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