



В РФ известную феминистку обвинили в "оправданиях терроризма"

В России известную феминистку Залину Маршенкулову обвинили в "оправданиях терроризма".



Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что поводом для обвинений послужили ее посты в социальной сети, а именно, публикации с оправданием убийства "военкора"-пропагандиста Владлена Татарского.



Против россиянки возбуждено дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Маршенкуловой может грозить до семи лет тюрьмы. Планируется ее заочный арест.

