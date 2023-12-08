В Португалии распущено правительство на фоне скандала с премьером
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза решил распустить правительство из-за отставки премьер-министра Антониу Кошты.
Это произошло из-за коррупционного скандала.
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Португальское правительство продолжит работу, пока не будет сформирован новый кабинет министров. Полномочия Кошты будут ограничены.
Он подал заявление об отставке из-за расследования нарушений, которые могли быть допущены при предоставлении концессии на разработку литиевых месторождений и "зеленого" водорода.