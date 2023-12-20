



В Польше закрыли госвещатели за пропаганду

Новое польское правительство закрыло два государственных вещателя TVP Info и TVP3, а руководство государственных средств информации отправило в отставку.



Как сообщает "Радио свобода", государственные СМИ обвинены в распространении пропаганды.



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Как пояснили в правительстве, госмедиа стали средством пропаганды, когда в течение восьми лет у власти была партия "Право и справедливость".



Теперь коалиция под руководством Дональда Туска намерена создать новые СМИ, чтобы те применяли более сбалансированный подход в подаче информации.