В Польше закрыли госвещатели за пропаганду
Новое польское правительство закрыло два государственных вещателя TVP Info и TVP3, а руководство государственных средств информации отправило в отставку.
Как сообщает "Радио свобода", государственные СМИ обвинены в распространении пропаганды.
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Как пояснили в правительстве, госмедиа стали средством пропаганды, когда в течение восьми лет у власти была партия "Право и справедливость".
Теперь коалиция под руководством Дональда Туска намерена создать новые СМИ, чтобы те применяли более сбалансированный подход в подаче информации.