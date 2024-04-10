



В Пентагоне обеспокоены ударами по НПЗ в РФ и планами Путина

В Пентагоне обеспокоены атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые приписываются Украине.



По данным CNN, помощница министра обороны США Селеста Валландер объявила, что атаки совершаются на "гражданские цели".



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"Вопрос об атаках на критически важную инфраструктуру, когда это гражданские цели, вызывает у нас беспокойство", - сказала она.



Также Валландер предупредила, что президент России Владимир Путин не намерен останавливаться на Украине и угрожает безопасности Европы и США.



"Ему не нужна территория. Ему нужна Украина. Мы не должны быть обмануты", - подчеркнула она.