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В Пентагоне обеспокоены ударами по НПЗ в РФ и планами Путина
10.04.2024 21:42 Алина Груднева

В Пентагоне обеспокоены ударами по НПЗ в РФ и планами Путина

В Пентагоне обеспокоены атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые приписываются Украине.

По данным CNN, помощница министра обороны США Селеста Валландер объявила, что атаки совершаются на "гражданские цели".

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"Вопрос об атаках на критически важную инфраструктуру, когда это гражданские цели, вызывает у нас беспокойство", - сказала она.

Также Валландер предупредила, что президент России Владимир Путин не намерен останавливаться на Украине и угрожает безопасности Европы и США. 

"Ему не нужна территория. Ему нужна Украина. Мы не должны быть обмануты", - подчеркнула она.

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