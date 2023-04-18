



В ООН обеспокоены сообщениями о слежке за Гутерришем

Организация Объединенных Наций официально выразила обеспокоенность сообщениями о том, что США шпионят за генсеком ООН Антониу Гутерришем и другими высокопоставленными должностными лицами.



Такое заявление сделал официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.



"Мы ясно дали понять, что такие действия несовместимы с обязательствами США, перечисленными в Уставе ООН и Конвенции о привилегиях и иммунитетах", — сказал Дюжаррик.



Информация о слежке была в "слитых" документах Пентагона. Сообщалось, что правительство США считает генсека ООН "слишком сговорчивым" с Россией. Также уточнялось, что США следят за рядом африканских лидеров, которые сотрудничают или имеют близкие отношения с Москвой.



В материалах Пентагона утверждалось, что американские спецслужбы "прослушивали" Гутерриша. В одном из разговоров с Дюжарриком генсек ООН признался, что был "очень взбешен" действиями украинских властей во время его визита в Киев.



Причиной для его недовольства была церемония награждения украинских военнослужащих во время официальных мероприятий с его участием, которую с ним не согласовали. Кроме того, он жаловался на то, что Киев активно критикует ООН.