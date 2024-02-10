



В НАТО призвали готовиться к десятилетиям войны с РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к возможности конфронтации с Россией, которая будет длиться десятилетия.



Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Welt am Sonntag.



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"Нам необходимо быстрее восстанавливать и расширять нашу промышленную базу, увеличивать поставки на Украину и пополнять наши собственные запасы. Это означает переход от медленного производства в мирное время к производству с высоким темпом в условиях конфликта", - сказал он.



Столтенберг пока что не видит непосредственной военной угрозы в отношении какого-либо союзника.



"В то же время мы регулярно слышим угрозы Кремля в адрес стран НАТО. Пока мы инвестируем в нашу безопасность и сохраняем единство, мы будем продолжать сдерживать любую агрессию. НАТО не стремится к войне с Россией, но мы должны быть готовы к потенциально десятилетней конфронтации", - предупредил он.

