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В НАТО призвали готовиться к десятилетиям войны с РФ
10.02.2024 21:30 Алина Груднева

В НАТО призвали готовиться к десятилетиям войны с РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к возможности конфронтации с Россией, которая будет длиться десятилетия.

Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Welt am Sonntag.

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"Нам необходимо быстрее восстанавливать и расширять нашу промышленную базу, увеличивать поставки на Украину и пополнять наши собственные запасы. Это означает переход от медленного производства в мирное время к производству с высоким темпом в условиях конфликта", - сказал он.

Столтенберг пока что не видит непосредственной военной угрозы в отношении какого-либо союзника. 

"В то же время мы регулярно слышим угрозы Кремля в адрес стран НАТО. Пока мы инвестируем в нашу безопасность и сохраняем единство, мы будем продолжать сдерживать любую агрессию. НАТО не стремится к войне с Россией, но мы должны быть готовы к потенциально десятилетней конфронтации", - предупредил он.
 

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